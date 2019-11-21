Son Dakika Haberleri: Menemenspor'dan Suat Arslanboğa açıklaması! "Riskli buluyoruz ama..."
Son Dakika Spor Menemenspor'dan Suat Arslanboğa açıklaması! 'Riskli buluyoruz ama...' - Son Dakika Spor

Menemenspor'dan Suat Arslanboğa açıklaması! "Riskli buluyoruz ama..."

6 saat önce

Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 23 Eylül'de Süper Lig'de oynanan "Beşiktaş-Başakşehir" maçında verdiği kararlar nedeniyle profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedildiği belirtilen Suat Arslanboğa'nın 24Kasım Pazar günü sahalarında Balıkesirspor ile yapacakları karşılaşmayı...

Menemenspor'dan Suat Arslanboğa açıklaması!

Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 23 Eylül'de Süper Lig'de oynanan "Beşiktaş-Başakşehir" maçında verdiği kararlar nedeniyle profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedildiği belirtilen Suat Arslanboğa'nın 24


Kasım Pazar günü sahalarında Balıkesirspor ile yapacakları karşılaşmayı yöneteceği belirtildi.


Hakem Suat Arslanboğa'nın yaklaşık 2 ay sonra bir maçta düdük çalacağı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"MHK tarafından atanan hakem Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik kariyeri bitirildikten sonra bu önemli maça verilmesi, kulübümüz tarafından riskli bulunmuştur. Fakat böyle önemli maçta MHK'nin vermiş olduğu bu karardan dolayı inanıyoruz ki; Suat Arslanboğa oynayacağımız maçta başarılı olacak ve bu önemli maçta iki takımı da mağdur etmeyecektir. Bu mücadelede vereceği doğru kararlarla kendisinin tekrar çıkış yakalayacağına canıgönülden inanıyoruz."

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Suat Arslanboğa, Başakşehir, Beşiktaş, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:47 
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