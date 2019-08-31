Son Dakika Haberleri: Menemenspor'dan Webo hamlesi! | Transfer hamlesi...
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Menemenspor'dan Webo hamlesi! | Transfer hamlesi...

2 saat önce

Sarı-lacivertliler transferin bitimine 3 gün kala deneyimli golcü Pierre Webo ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Menemenspor'dan Webo hamlesi! | Transfer hamlesi..., System.String[]

Sarı-lacivertliler transferin bitimine 3 gün kala deneyimli golcü Pierre Webo ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.


Son olarak Uruguay'da Nacional de Football ekibinde top koşturan 37 yaşındaki Kamerunlu İzmir'e davet edildi.


Kariyerinde 1 sene daha futbol oynamak isteyen Webo'nun pazartesi gününe kadar Menemenspor'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.


Türkiye'ye ilk olarak 2011-2012 sezonunda Medipol Başakşehir'e gelen Webo, 1.5 yıl bu kulüpte forma giydi. Başakşehir'de 56 resmi maça çıkıp 24 gol kaydeden Webo, 2012-2013 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde 2.5 sezon görev yapan Pierre Webo şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı. Fenerbahçe'nin ardından Osmanlıspor'a giden Webo, Gazişehir FK'da da oynadı.

Pierre Webo, Uruguay, İzmir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:43 
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