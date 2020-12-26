Menemenspor'dan yeni açıklama - Son Dakika

Menemenspor'dan yeni açıklama

26.12.2020 16:40
Menemenspor'dan yeni açıklama, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de Adanaspor'la deplasmanda oynanan maçta sahaya 6 yabancı oyuncu sürerek yaptığı kural hatası nedeniyle hükmen mağlup edilecek Menemenspor'da yönetim son gelişmeler üzerine yeni açıklama yayınladı.

TFF 1'inci Lig'de Adana spor'la deplasmanda oynanan maçta sahaya 6 yabancı oyuncu sürerek yaptığı kural hatası nedeniyle hükmen mağlup edilecek Menemenspor'da yönetim son gelişmeler üzerine yeni açıklama yayınladı. Maç sonrası görevden alınan Antrenör Orhan Terzi'yle ilgili tartışmaların sürdüğü sarı-kırmızılılarda dün futbolcular ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle antrenman boykotu yaparken yönetim, oyuncuların hiç para alamadığı algısının yanlış olduğunu savundu. Menemenspor'un Orhan Terzi, boykot ve geçen hafta sözleşmesini tek taraflı fesheden Sikiru Olatunbosun'la ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunda 6 yabancı oyuncunun oynatılmasından Yardımcı Antrenör Orhan Terzi sorumlu tutulmuş gibi bir algı oluşturulmuştur. Fakat işin aslı şudur ki Orhan Terzi haddini aşan sözler sarf etmiş ve bunun sonucunda kendisi ile yollarımız ayrılmıştır. Konu ile ilgili maçın hemen ardından yardımcı antrenörümüz Mehmet Ali Beşel, 6 yabancı oyuncunun sahaya sürülmesi hususunda hatanın kendisi tarafından yapıldığını dile getirerek istifasını yönetimimize sunmuş fakat yönetimimiz bu hatanın sehven yapıldığı konusunu göz önünde bulundurarak, yardımcı antrenörümüz Mehmet Ali Beşel'in istifasını kabul etmemiştir.

Böylesi bir olaydan sonra sanki futbolcularımız hiçbir şekilde para alamıyorlar algısıoluşturulmaya çalışılmış, akabinde futbolcumuz Sikiru tek taraflı ödemelerden kaynaklı birproblemden ötürü takımımızdan ayrılmış algısı yaratılmıştır. Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcularımıza garanti ücretlerinin yüzde 60 ila yüzde 80 oranlarında ödemeleri yapılmıştır. Yine bugün futbolcularımıza garanti ücret ve maaş olarak toplam 400 bin TL ödeme yapılmıştır. Üstelik bu ödemelerin yayıncı kuruluşun ödeme yapmadığı dönemlerde yapılmış olması yönetimimiz açısından oldukça olumlu bir gelişmedir.Oyuncumuz Sikiru, sözleşmesini tek taraflı fesih etmesinin ardından yapmış olduğu buhatasını anlamış, avukatı aracılığı ile kulübümüzle anlaşma zemini aramıştır. Oyuncumuzunavukatı ile yönetim kurulumuzun karşılıklı yaptığı görüşmeler sonucunda, oyuncumuz Sikirukulübümüze 40 bin TL ücret ödemiş, aynı zamanda 150 bin TL'lik alacağını bırakarakkarşılıklı sulh protokolü imzalamıştır. Bu uzlaşmada hem kulübümüz hem de oyuncumuzkazanmıştır.Yaşanan süreçte bizim bu olaylar zincirinde ön gördüğümüz mesele, bir antrenörün görevine

son verilmesi veya futbolcuya para ödenmemesi değildir. 1942 yılında kurulan kulübümüzün içerisindeki İrlandalılar dün olduğu gibi bugün de, yarın da Bizans oyunları ile hainlik ederek kulübümüzü yıpratmaya çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir. Menemen Spor Kulübü olarak dün de, bugün de, yarın da içimizdeki İrlandalılara geçit vermedik, vermeyeceğiz. Tüm spor kamuoyuna sevgiyle, saygıyla duyurulur."


Futbol Federasyonu, Türk Lirası, Adanaspor, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor'dan yeni açıklama - Son Dakika Spor


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