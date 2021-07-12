Menemenspor Delimedjac'ın peşinde

TFF 1'inci Lig yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Menemenspor, golcü arayışlarını hızlandırdı. Adana Demirspor'dan eski oyuncusu Samed Ali Kaya ile temasa geçen sarı-lacivertlilerin Boşnak golcü Mirza Delimedjac'ı da istediği ifade edildi.Son olarak Sırbistan temsilcisi Novi Pazar forması giyen 21 yaşındaki oyuncuya teklifin götürüldüğü ve Delimedjac'tan cevap beklendiği ifade edildi. Geçen sezon Novi Pazar'da 31 resmi maça çıkan genç forvet 2 kez fileleri sarstı.