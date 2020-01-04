Menemenspor Deniz Vural'ın peşinde - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor Deniz Vural'ın peşinde - Son Dakika Spor

Menemenspor Deniz Vural'ın peşinde

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Ekol Göz Menemenspor, Altay'ın yollarını ayırdığı orta saha oyuncusu Deniz Vural'ı listesine aldı.

Menemenspor Deniz Vural'ın peşinde, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Ekol Göz Menemenspor, Altay'ın yollarını ayırdığı orta saha oyuncusu Deniz Vural'ı listesine aldı. Bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ve transferin büyük ölçüde tamamlanacağı ifade edildi. Futbol yaşamına Almanya'da başlayan gurbetçi futbolcu, Eskişehirspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Aytemiz Alanyaspor, Altınordu ve Yukatel Denizlispor'da da oynadı. Bu sezon Altay'da 16 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan deneyimli orta saha 1 gol attı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Deniz Vural, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:21 Kaynak: DHA
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