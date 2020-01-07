Menemenspor Domgjoni ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor Domgjoni ile anlaştı - Son Dakika Spor

Menemenspor Domgjoni ile anlaştı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de ilk devreyi Play-Off hattında tamamlayan Ekol Göz Menemenspor, aradığı stoperi Arnavutluk'ta buldu.

Menemenspor Domgjoni ile anlaştı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de ilk devreyi Play-Off hattında tamamlayan Ekol Göz Menemenspor, aradığı stoperi Arnavutluk'ta buldu. Gurbetçi orta saha oyuncusu Özkan Yıldırm'ı Antalya kampına dahil eden sarı-lacivertliler, son olarak KF Laçi forması giyen David Domgjoni'yle prensipte el sıkıştı. İzmir ekibinin 22 yaşındaki futbolcuyu Antalya'ya davet ettiği, transferin hafta sonuna kadar resmiyet kazanacağı dile getirildi. KF Tirana'da futbol yaşamına başlayan genç savunmacı, ülkesinde Kastrioti Kruje forması da giydi. Bu sezonun ilk yarısında Arnavutluk Süper Ligi'nde 16, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 müsabakaya çıkan Domgjoni, toplam 1613 dakika süre aldı. Menemenspor'un ayrıca Portekiz'in Feirense ekibinde oynayan sol kanat Enca Fati'yle de ilgilendiği vurgulandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Arnavutluk, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:47 Kaynak: DHA
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