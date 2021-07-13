Menemenspor Enes'in peşinde

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, son olarak Altınordu'da görev yapan stoper Mehmet Enes Sığırcı'yı kadrosuna dahil etmek için kolları sıvadı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, son olarak Altınordu'da görev yapan stoper Mehmet Enes Sığırcı'yı kadrosuna dahil etmek için kolları sıvadı. Altınordu'da yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen sezonu oynamadan geçiren 28 yaşındaki futbolcunun tamamen iyileştiği bildirildi. Menemenspor'la görüşmelere başlayan deneyimli futbolcunun bir aksilik yaşanmazsa sarı-lacivertlilere imza atacağı kaydedildi. Ankaragücü'nde futbola başlayan Mehmet Enes, Lüleburgazspor, Erzincan Refahiyespor, Hatayspor, Mersin İdmanyurdu, Yeni Malatyaspor, Manisaspor ve Altınordu'da top koşturdu.



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