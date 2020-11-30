Menemenspor erteleme sınavında - Son Dakika

Menemenspor erteleme sınavında

30.11.2020 11:52
Menemenspor erteleme sınavında, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de bu sezon ikinci galibiyetini Ümraniyespor deplasmanında alarak düşme hattından sıyrılan Menemenspor, yarın erteleme maçında Ankaraspor'u ağırlayacak.

TFF 1'inci Lig'de bu sezon ikinci galibiyetini Ümraniyespor deplasmanında alarak düşme hattından sıyrılan Menemenspor, yarın erteleme maçında Ankaraspor'u ağırlayacak. İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlama düdüğü çalacak mücadeleyi Bülent Birincioğlu yönetecek. Menemenspor'un 31 Ekim Cumartesi günü oynanması gereken mücadele 1 gün önce İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelenmişti. Takımda 19 futbolcunun koronavirüse yakalanması nedeniyle depremin ardından Adanaspor maçı da ertelenen Menemenspor, ligde 9 maçta 9 puan topladı. Sarı-lacivertlilerin tek basamak altında düşme hattındaki Ankaraspor'un ise 10 maçta 8 puanı bulunuyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Ümraniyespor, Ankaraspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor erteleme sınavında - Son Dakika Spor


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