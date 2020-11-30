Menemenspor erteleme sınavında

TFF 1'inci Lig'de bu sezon ikinci galibiyetini Ümraniyespor deplasmanında alarak düşme hattından sıyrılan Menemenspor, yarın erteleme maçında Ankaraspor'u ağırlayacak. İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlama düdüğü çalacak mücadeleyi Bülent Birincioğlu yönetecek. Menemenspor'un 31 Ekim Cumartesi günü oynanması gereken mücadele 1 gün önce İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelenmişti. Takımda 19 futbolcunun koronavirüse yakalanması nedeniyle depremin ardından Adanaspor maçı da ertelenen Menemenspor, ligde 9 maçta 9 puan topladı. Sarı-lacivertlilerin tek basamak altında düşme hattındaki Ankaraspor'un ise 10 maçta 8 puanı bulunuyor.