Menemenspor erteleme sınavında
30.11.2020 11:52
TFF 1'inci Lig'de bu sezon ikinci galibiyetini Ümraniyespor deplasmanında alarak düşme hattından sıyrılan Menemenspor, yarın erteleme maçında Ankaraspor'u ağırlayacak.
TFF 1'inci Lig'de bu sezon ikinci galibiyetini Ümraniyespor deplasmanında alarak düşme hattından sıyrılan Menemenspor, yarın erteleme maçında Ankaraspor'u ağırlayacak. İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlama düdüğü çalacak mücadeleyi Bülent Birincioğlu yönetecek. Menemenspor'un 31 Ekim Cumartesi günü oynanması gereken mücadele 1 gün önce İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelenmişti. Takımda 19 futbolcunun koronavirüse yakalanması nedeniyle depremin ardından Adanaspor maçı da ertelenen Menemenspor, ligde 9 maçta 9 puan topladı. Sarı-lacivertlilerin tek basamak altında düşme hattındaki Ankaraspor'un ise 10 maçta 8 puanı bulunuyor.
Son Dakika Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı: Başkan bomba gibi EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler Korkunç plan! 8 bin liraya kiralık katil tutan eski koca, kadının bileklerini keserek intihar süsü vermiş Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Meraya atılan gübre yüzünden 8 koyunu telef olan çoban: Yapanları Allah'a havale ediyorum Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Son dakika: BDDK, bankaların yurt dışı kuruluşlarla yapacağı TL işlemlerinde sınırı artırdı Soygun yaparken yakalandılar! Kendilerine şişe atan komşuya taş atarak karşılık verdiler