Menemenspor Escobar'ın peşinde - Son Dakika
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Menemenspor Escobar'ın peşinde

7 saat önce

TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralardan kopmak istemeyen Ekol Göz Menemenspor, İspanya 2. Lig ekiplerinden Pontevedra'da forma giyen orta saha Mejia Escobar'ı takibe aldı.

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TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralardan kopmak istemeyen Ekol Göz Menemenspor, İspanya 2. Lig ekiplerinden Pontevedra'da forma giyen orta saha Mejia Escobar'ı takibe aldı. Honduraslı futbolcunun menajeriyle temasa geçen sarı-lacivertlilerin, 29 yaşındaki orta sahadan cevap beklediği bildirildi. İtalya, Yunanistan ve İspanya'da forma giyen Escobar, 30 kez Honduras Milli Takımı'nda forma giydi.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:40 Kaynak: DHA
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