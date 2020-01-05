Menemenspor Escobar'ın peşinde
7 saat önce
TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralardan kopmak istemeyen Ekol Göz Menemenspor, İspanya 2. Lig ekiplerinden Pontevedra'da forma giyen orta saha Mejia Escobar'ı takibe aldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:40 Kaynak: DHA
TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralardan kopmak istemeyen Ekol Göz Menemenspor, İspanya 2. Lig ekiplerinden Pontevedra'da forma giyen orta saha Mejia Escobar'ı takibe aldı. Honduraslı futbolcunun menajeriyle temasa geçen sarı-lacivertlilerin, 29 yaşındaki orta sahadan cevap beklediği bildirildi. İtalya, Yunanistan ve İspanya'da forma giyen Escobar, 30 kez Honduras Milli Takımı'nda forma giydi.
- İzmir
Son Dakika Osmanlıspor, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satılıyor Barcelona, Espanyol ile 2-2 berabere kaldı Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.