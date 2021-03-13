Menemenspor evinde Adanaspor'la karşılaşacak
13.03.2021 11:34
SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Ankaraspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Menemenspor, yarın evinde Adanaspor'la kozlarını paylaşacak.
SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Ankaraspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Menemenspor, yarın evinde Adanaspor'la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda Murat Erdoğan'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Teknik direktör Ümit Karan, Adanaspor'un alt sıralardaki önemli rakiplerinden olduğunu belirterek, "Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. En iyi şekilde maça hazırlandık. Kazanarak rahatlamak ve üst sıralara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.
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