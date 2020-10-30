Menemenspor evinde Ankaraspor'la karşılaşacak

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Beypiliç Boluspor deplasmanından beraberlikle dönen Menemenspor yarın sahasında Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek.
Menemen İlçe Stadı'nda Bülent Birincioğlu'nun düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak Menemenspor'da Boluspor müsabakasında kırmızı kart gören Cem forma giyemeyecek. Öte yandan kulüpte gerçekleştirilen koronavirüs testleri sonucunda 7 futbolcu ve 6 personelde pozitif bulgulara rastlandığı açıklandı.
- Kaynak: DHA
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