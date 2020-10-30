Menemenspor evinde Ankaraspor'la karşılaşacak

Menemen İlçe Stadı'nda Bülent Birincioğlu 'nun düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak Menemenspor'da Boluspor müsabakasında kırmızı kart gören Cem forma giyemeyecek. Öte yandan kulüpte gerçekleştirilen koronavirüs testleri sonucunda 7 futbolcu ve 6 personelde pozitif bulgulara rastlandığı açıklandı.

Son Dakika: Bir üst klasman hakemi ile üç üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı