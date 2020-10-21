Menemenspor evinde Bursaspor'la oynayacak

TFF 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Akhisarspor'la golsüz berabere kalıp 2 puanla düşme hattından kurtulamayan Menemenspor, yarın sahasında Bursaspor'la karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Sarı-lacivertlilerde Akhisarspor maçında kırmızı kart gören genç stoper Furkan forma giyemeyecek. Teknik direktör Cenk Laleci, kötü gidişata Bursaspor maçıyla son vereceklerini söyledi. Laleci, "Henüz galibiyetle tanışamadık. Bursaspor da hedeflerinden geri kaldı, bu yüzden zorlu bir maça çıkacağız. Biz kendi oyunumuzu oynayıp sahadan istediğimiz sonucu alacağız" diye konuştu.

Menemenspor'un muhtemel onbiri şöyle: Selmani - Yusuf, Domgjonas, Rıdvan, Batuhan, Taşkın, Berkan, Mehmet, Tayfun, Sikiru, Rasheed.