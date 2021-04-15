Menemenspor farkı açıyor

TFF 1'inci Lig'de evinde zirve adaylarından Yılport Samsunspor'la 90+4'üncü dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Menemenspor galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşasa da rakibi Akhisarspor'un Adanaspor'a yenilmesiyle teselli buldu.

Kümede kalma mücadelesi veren sarı-lacivertliler, bitime 4 maç kala Akhisarspor'la arasındaki puan farkını 6'ya çıkarıp rahatladı. İkili averajda da rakibine üstünlük kuran Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan alınan 1 puanın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Kümede kalma yolunda ciddi bir avantaja sahip olduklarını ifade eden Karan, "Kalan 4 maçımızda gerekeni yapacağız. Artık sona yaklaşıyoruz. Rahatlasak da disiplini elden bırakmayacağız" dedi.Menemenspor kalan 4 müsabakada İstanbulspor (D), Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü (D) ve Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.