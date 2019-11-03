Menemenspor fırtına gibi

TFF 1'inci Lig'de 10'uncu haftaya lider giren Cesar Grup Ümraniyespor'u evinde 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, son 4 haftada adeta fırtına gibi esti. Bu süreçte Adana Demirspor'u 1-0, Altay'ı da 2-0 yenip BŞB Erzurumspor'la golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler Ümraniyespor galibiyetiyle 10 puan topladı. Kalesini rakiplerine kapatan İzmir ekibi oynadığı arzulu futbolla da camiasını mest etti.

Takımın başına 6'ncı haftada Ramazan Kurşunlu'nun yerine sportif direktörlükten ayrılıp geçen teknik direktör Cenk Laleci 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve mağlubiyet elde ederek başarılı bir performans ortaya koydu.

Çok iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Laleci, "Her maça ekstra motive oluyoruz. Çalışıyoruz ve kenetleniyoruz. Ortam böyle olunca başarı da geliyor" dedi.

Kimsenin rehavete girmeyeceğini ifade eden genç teknik adam, "Ayaklarımız yere sağlam basacak. Takım olarak iyi işler yapıyoruz. Hem kazanıyoruz hem iyi futbol oynamaya çabalıyoruz. Ciddiyeti elden bırakmayacağız. Bize güvenen insanları mahcup etmemek en büyük hedefimiz" diye konuştu.

Gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına çıkıp milli araya gireceklerini hatırlatan Laleci, "Araya maksimum puan toplayıp girmeliyiz. Yine çok çalışacağız. Oyuncu grubumdaki herkese çok ihtiyacım var. Forma rekabeti de üst düzeyde. Gol yememek de çok önemli. Bu da bizim dirençli bir ekip olduğumuzu gösteriyor. İstanbulspor maçını kayıpsız geçerek yolumuza devam edeceğiz" yorumunu yaptı.

MUSTAFA ANNE ACISIYLA SAHADA

Ekol Göz Menemenspor'un önemli gol ayaklarından olan Mustafa Çeçenoğlu, Ümraniyespor karşılaşması sonrası gözyaşlarına boğuldu. Hafta içi perşembe günü annesinin vefatıyla sarsılan, ancak büyük acısına rağmen 2 gün sonra çıktığı Ümraniyespor karşılaşmasında 90 dakika oynayıp asist yapan Mustafa, maç bitiminde duygusal anlar yaşadı. Taraftarın bağrına bastığı futbolcuya teknik ekip ve arkadaşları da sarılarak destek verdi.

Teknik direktör Cenk Laleci, "Ümraniyespor maçını Mustafa için oynadık ve onun için kazandık. Bu bize ekstra motivasyon sağladı. Mustafa iyi futbolcu ve en önemlisi çok karakterli bir insan. Kendisine baş sağlığı diliyoruz. Acısını yürekten paylaşıyoruz" dedi.

- İzmir