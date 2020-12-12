Menemenspor fren yapmayacak

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçtır mağlubiyeti unutup 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan toplayan Menemenspor, pazartesi günü evinde oynayacağı İstanbulspor karşılaşmasında da çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Son olarak hafta içinde zorlu Yılport Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönen 14 puanlı sarı-lacivertli ekip, 18 puandaki İstanbul temsilcisini yenerek üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Sezona kötü bir başlangıç yapıp son haftalarda toparlanan Menemenspor'da Teknik Direktör Cenk Laleci, çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Laleci, "Ligin en iyi ekiplerinden birine karşı mücadele edeceğiz. Dersimize iyi çalışıp evimizde galip gelmek istiyoruz. Üst üste iyi sonuçların ardından özgüvenimiz yerinde. Genç ve yeni kurulan bir ekip olduğumuz için sezona iyi başlayamamıştık. Uyum sorununu aştıktan sonra gerçek kimliğimizi sahaya yansıttık. Başarıya aç ve gelişime açık bir ekibiz. Daha iyi yerlere gelmek için savaşmaya devam edeceğiz" dedi.