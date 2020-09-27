Menemenspor galibiyet peşinde

TFF 1'inci Lig'in ilk 2 haftasında Altınordu'ya yenilip Giresunspor'la berabere kalan Menemenspor, yarın evinde 4 puanı bulunan Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ev sahibi Menemenspor'da sakatlığı bulunan orta saha Taşkın Çalış görev alamayacak. Teknik direktör Cenk Laleci, Tuzlaspor'u yenerek bu sezon ilk 3 puanlarını alacaklarını söyledi. Genç teknik adam, "Rakibimiz sezona iyi bir başlangıç yaptı. Zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Kazanıp seri başlatmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

MENEMENSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

Selmani - Yusuf, Furkan, Domgjonas, Sikiru, Murat Erdemir, Tayfun, Mehmet, Murat Elkatmış, Tidjani, Rasheed

- İzmir