Menemenspor galibiyete hasret - Son Dakika
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Menemenspor galibiyete hasret

6 saat önce

TFF 1. Lig'de evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Ekol Göz Menemenspor, galibiyete ve gole hasret kaldı.

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TFF 1. Lig'de evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Ekol Göz Menemenspor, galibiyete ve gole hasret kaldı. Altınordu, Giresunspor ve Hatayspor'un ardından Karagümrük'e de boyun eğen sarı-lacivertliler Play-Off potasının uzağında kaldı. Menemenspor son 4 maçta ise gol sevinci yaşayamadı. Altınordu ve Karagümrük'e 1-0, Giresunspor'a 3-0 ve Hatayspor'a da 2-0 mağlup olan İzmir ekibi gol yollarında büyük sıkıntı yaşadı.

Teknik direktör Cenk Laleci, kötü günleri geride bırakacaklarını belirterek umutlu konuştu. Mutlaka toparlanacaklarını ifade eden Laleci, "Maalesef hesapta olmayan yenilgiler aldık. Ancak umudumuzu kaybetmeyeceğiz. İlk 6 hedefimizden asla vazgeçmedik. Ben takımıma inanıyorum, camiamız rahat olsun" dedi.Menemenspor gelecek hafta deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Altınordu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:33 Kaynak: DHA
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