Son Dakika Haberleri: Menemenspor galibiyete inanıyor
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Menemenspor galibiyete inanıyor

26 dakika önce

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la golsüz berabere kalan Ekol Göz Menemenspor, cumartesi günü kendi sahasında konuk olacağı Altay'a karşı 3 puana şartlandı.

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TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la golsüz berabere kalan Ekol Göz Menemenspor, cumartesi günü kendi sahasında konuk olacağı Altay'a karşı 3 puana şartlandı. Teknik direktör Cenk Laleci, ilginç bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz de iç saha maçlarını evimiz olan İlçe Stadı'nda oynuyor. İlk kez sahamıza misafir takım olarak çıkacağız. Bu nedenle ilginç bir maç olacak. Ancak biz galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Altay iyi bir ekip, son haftalarda çok iyi sonuçlara imza attılar. Ben takımıma inanıyorum. Taraftarımız da zaten yanımızda olacak. İzmirliler keyifli bir maç izleyecek" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:41 Kaynak: DHA
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