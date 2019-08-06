Menemenspor Galip Güzel'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, orta saha oyuncusu Galip Güzel'i transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, orta saha oyuncusu Galip Güzel'i transfer etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sezon Osmanlıspor'da oynayan Galip Güzel ile anlaşma sağlandı.

Orta saha oyuncusu Galip ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

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