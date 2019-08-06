Son Dakika Haberleri: Menemenspor Galip Güzel'i transfer etti
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Menemenspor Galip Güzel'i transfer etti

52 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, orta saha oyuncusu Galip Güzel'i transfer etti.

Menemenspor Galip Güzel'i transfer etti, System.String[]
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, orta saha oyuncusu Galip Güzel'i transfer etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sezon Osmanlıspor'da oynayan Galip Güzel ile anlaşma sağlandı.
Orta saha oyuncusu Galip ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:47 Kaynak: AA
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