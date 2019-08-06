Menemenspor Galip Güzel'i transfer etti
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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, orta saha oyuncusu Galip Güzel'i transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, orta saha oyuncusu Galip Güzel'i transfer etti. Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:47 Kaynak: AA
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sezon Osmanlıspor'da oynayan Galip Güzel ile anlaşma sağlandı.
Orta saha oyuncusu Galip ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
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