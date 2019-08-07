Menemenspor Galip'le imzaladı
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TFF 1. Lig'de son olarak Balıkesirspor'un kanat oyuncusu Mehmet Boztepe'ye imza attıran Menemenspor, Osmanlısporlu orta saha Galip Güzel'in de işini resmen bitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:38 Kaynak: DHA
TFF 1. Lig'de son olarak Balıkesirspor
'un kanat oyuncusu Mehmet Boztepe
'ye imza attıran Menemenspor, Osmanlısporlu orta saha Galip Güzel'in de işini resmen bitirdi. Uzun süredir görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Merzifonspor'da kariyerine başlayan Galip, Fatih Karagümrük
, Türk Telekom
, Değirmenderespor, Trabzon Karadenizspor
, Bandırmaspor, Bakspor, Osmanlıspor, Alanyaspor, Sivasspor
, Çaykur Rizespor
ve Adana Demirspor
'da oynadı.
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