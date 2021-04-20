Menemenspor garanti peşinde
20.04.2021 11:20
TFF 1'inci Lig'de bitime 3 maç kala düşme potasının 5 puan önünde yer alan Menemenspor pazar günü evinde oynayacağı Eskişehirspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken gözler bir yandan da Akhisarspor-Altay maçına çevrilecek.
TFF 1'inci Lig'de bitime 3 maç kala düşme potasının 5 puan önünde yer alan Menemenspor pazar günü evinde oynayacağı Eskişehirspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken gözler bir yandan da Akhisarspor- Altay maçına çevrilecek. Sarı-lacivertliler ligden kalmayı garantilemek için Eskişehirspor'u yenip Akhisarspor'un puan kaybını bekleyecek. Teknik direktör Ümit Karan, bu hafta kümede kalışlarını ilan edeceklerine inandığını söyledi. Karan, "Önemli avantaja sahibiz. Biz ilk önce kendi maçımıza odaklanacağız. Eskişehirspor müsabakasını kazanıp Akhisarspor'un kaybını bekleyeceğiz. Ben ligde kalacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.
- İzmir
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