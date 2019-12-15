Menemenspor gaza bastı - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor gaza bastı - Son Dakika Spor

Menemenspor gaza bastı

7 saat önce

Son olarak 6. haftada evinde Osmanlıspor'a 2-1 kaybeden Menemenspor, ardından Adana Demirspor, Altay, Ümraniyespor, İstanbulspor, Balıkesirspor ve Adanaspor'u yenip, Erzurumspor, Boluspor ve Kkeçiörengücü ile berabere kaldı.

Menemenspor gaza bastı, System.String[]

Son olarak 6. haftada evinde Osmanlıspor'a 2-1 kaybeden Menemenspor, ardından Adana Demirspor, Altay, Ümraniyespor, İstanbulspor, Balıkesirspor ve Adanaspor'u yenip, Erzurumspor, Boluspor ve Kkeçiörengücü ile berabere kaldı. Bu periyotta 21 puan toplayan İzmir ekibi zirve yarışına ağırlığını koydu.


Menemenspor'la kariyerinde ilk defa teknik direktörlük deneyimi yaşayan Cenk Laleci devreye kadar seriyi sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi. Adanaspor karşısında pozitif futbol oynadıklarını ifade eden Laleci, "Takım kazanma alışkanlığını elde etti. Sahada ne yapacağını iyi bilen oyuncu grubu var. Arkadaşlık da üst seviyede. Çok iyi çalışıyoruz ve çok iyi mücadele ediyoruz. Bunu istikrarlı hale getirdik. Asla vazgeçmeyeceğiz. Kesinlikle rehavete de kapılmayacağız" yorumunu yaptı.


Menemenspor kalan 2 haftada Bursaspor ve Altınordu (D) ile karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor, Osmanlıspor, Adanaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler!
Merih asist yaptı, Juventus zorlanmadan kazandı F.Bahçe'ye derbi öncesi kötü haber Çin'den skandal karar! Mesut Özil yasağı uyguladılar

Son Dakika Haberleri
19:50 ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
19:49 Maçın ardından - Son Dakika Spor
19:48 Adana'da eskrim heyecanı sona erdi - Son Dakika Spor
19:47 Merih Demiral asist yaptı, Juventus 3 golle kazandı! - Son Dakika Spor
19:40 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Son Dakika Spor
19:39 Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler! - Son Dakika Spor
19:24 Merih asist yaptı, Juventus zorlanmadan kazandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 19:52:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemenspor gaza bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]