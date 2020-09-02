Menemenspor genç kaleci Doğan'ı istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenpor, Arnavut kalecisi Gentian Selmani'yi 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a satmaya hazırlanırken, yerine İnegölspor'un genç eldiveni Doğan Tan'ı transfer etmek istiyor.

İnegöl Gazipaşaspor'un altyapısından yetişip İnegölspor altyapısına transfer olan 19 yaşındaki Doğan için kulübüyle yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına gelindiği ve genç file bekçisi ile profesyonel sözleşme imzalanacağı kaydedildi.Doğan, İnegölspor'la Akademi U15 Ligi'nde 14, U16'da 17, U17'de 1 ve U19'da 5 maça çıktı.