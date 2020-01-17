Menemenspor - Giresunspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Menemenspor'un Giresunspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Maçı değerlendiren Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Böyle olmasını biz de istemiyorduk. Oyunu değerlendirecek olursak; ilk yarıda iyi bir oyun oynadık diyebiliriz. Pozisyonlara da girdik ancak kaçırdık ve o arada da golü yedik. İkinci yarıda skoru dengelemek için risk aldık. Risk alınca bu sefer farklı goller de yedik. Oyun olarak bugün çok iyi oynamadık, eski tempomuzu bulamadık. Tabii ki futbolda bunlar var. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunları telafi etmeye çalışacağız" dedi.



"İyi bir futbol ortaya koyduk"



Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, "İki takım için de çok önemli bir maçtı. Son 9 maçta 1 mağlubiyetle buraya geldik. Bu maçta da iyi bir futbol ortaya koyduk. Maçın 10. dakikasına kadar iyi götürdüğümüz oyunda 5-10 dakikalık afallama dönemi yaşadık ona rağmen oyunu çevirmesini bildik. Girdiğimiz çok sayıda gol pozisyonu var. Özellikle maçın ikinci yarısında 7-8 tane net gol pozisyonumuz vardı, skoru daha da açabilirdik. Buna karşılık rakibimizin de 1 tane gol pozisyonu vardı. Biz oyuncularımıza güvendiğimizi her zaman söyledik, onlar da bizi yanıltmadılar. Ligin önemli takımlarından birine karşı önemli bir galibiyet aldık. Şimdi önümüzde Ümraniyespor maçı var. Deplasmanda aldığımız galibiyetin anlamlı olabilmesi için içerideki maçı da mutlaka kazanmamız gerekiyor ki ilk 6'ya girebilmek adına önemli bir iş gerçekleştirelim. İki gün izin yapıp, Ümraniyespor maçı için hazırlıklarımıza başlayacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR