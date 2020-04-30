Menemenspor güç depoluyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, koronavirüs salgını nedeniyle haftalar sonra tesislerinde idmanlara başlarken teknik direktör Cenk Laleci takımın toparlanma sürecine girdiğini açıkladı. Futbolcuların karantina boyunca evlerinden bireysel olarak çalıştıklarını ifade eden Laleci, "İster istemez oyuncularım da fiziksel düşüş yaşandı. Neredeyse 1 aydır topla çalışma yapılmadı. Şimdi güç depoluyoruz. Beklediğimden hızlı şekilde takım fiziksel güce kavuşacak. Sahada yapılan antrenmanla evde yapılan egzersiz arasında çok fark var. Ancak elimiz mahkum, bu süreci böyle değerlendirdik. Lig başlayana kadar eski gücümüzü yeniden kazanacağız" diye konuştu.