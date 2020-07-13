Menemenspor gururlu - Son Dakika

Menemenspor gururlu

TFF 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bursaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor sevinç yaşıyor.

TFF 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bursaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor sevinç yaşıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, zorlu deplasmandan alınlarının akıyla ayrıldıklarını söyledi. Prestij mücadelesi verdiklerini ifade eden Laleci, "Rakiplerimizin durumu bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz çıkıp kendi oyunumuzu oynuyoruz. Bursaspor gibi direkt Süper Lig'i hedefleyen bir takımdan deplasmanda puan almak sevindirici" dedi.

Genç bir kadroyla mücadele ettiklerini belirten Laleci, "Oyuncularımı kutluyorum. Gönül isterdi ki biz de Play-Off potasında yer alalım. Tarihimizde ilk kez 1'inci Lig'de boy gösterdik. Play-Off hedefimize de yaklaşmıştık. Kesinlikle başarısız sayılmayız. Bu takım yeni sezonda çok daha büyük işlere imza atacaktır. Bursaspor karşısında gösterdiğimiz gayrek takdire şayan" diye konuştu. Menemenspor, sezonun son maçında evinde kendisi gibi iddiasız Altınordu ile İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:21 Kaynak: DHA

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