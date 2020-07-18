Menemenspor gururlu bitirdi

Tarihlerinde ilk kez 1. Lig'de mücadele ettiklerini hatırlatan teknik direktör Cenk Laleci, "Lig başladığında birçok kişi bizim küme düşeceğimizi düşündü. Biz 10 maçlık yenilmezlik serisini gerçekleştirdik. Bir ara ikinci sıraya kadar yükseldik. Süper Lig mücadelesi veren bir takım haline geldik. Gönül isterdi ki sezonu ilk 6'da tamamlayıp Play-Off oynayalım. Ancak her şeye rağmen başarılı olduk. İlk senemizde lige renk kattık. Çok gururluyum" diye konuştu.



Kesinlikle başarısız olmadıklarını vurgulayan genç teknik adam, "Yarışmacı kimliğimizin yanı sıra yetiştirici kimliğimizi de ortaya koyduk. Devre arasında bir oyuncumuzu Süper Lig'e gönderdik. Genç futbolcularımıza şans verdik. Burası herkes için iyi bir vitrin oldu. Ligde herkese karşı kendi futbolumuzu oynadık. Özellikle deplasmanlarda çok iyi sonuçlara imza attık. Evimizde hesap etmediğimiz kayıplar olmasa şu an Play-Off için hazırlanıyorduk. Ben yönetiminden oyuncusuna, taraftarından personeline kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" yorumunu yaptı.



