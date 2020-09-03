Menemenspor Hakan Çinemre'yi istiyor

TFF 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Menemenspor, Göztepe'nin stoperi Hakan Çinemre için girişimlere başladı. Trtovac, Ali Keten ve Ercan'ın takımdan ayrılmasıyla savunmada eksik kalan sarı-lacivertlilerin Hakan'ı kiralamak istediği bildirildi. Göztepe'den Yusuf Talum'u kiralayan Menemenspor'un, Hakan transferinde de bir adım önde olduğu ifade edildi. Geçen sezonu Adanaspor'da geçiren 26 yaşındaki oyuncu sezon biter bitmez yeniden Göztepe'ye döndü. Göz-Göz ile kampa dahil olan deneyimli oyuncu için son kararı sarı-kırmızılıların teknik direktörü İlhan Palut verecek.