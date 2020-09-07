Menemenspor hazır kıta

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonun ilk maçında cuma günü evinde İzmir derbisinde Altınordu ile karşı karşıya gelecek Menemenspor mücadeleye iddialı hazırlanıyor. Ligde ikinci sezonuna girecek sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci, hedeflerini ilk 6 sıra olarak belirlediklerini söyledi. Sezona iyi bir başlangıç yapacaklarına inandığını ifade eden Laleci, "Geçen sezon maalesef pandemiden dolayı zorlu bir süreç geçirdik. Önceliğimiz bu sezonun sağlıklı bir şekilde başlayıp tamamlanması" dedi.

İyi bir ekibe sahip olduklarını ifade eden genç teknik adam, "Çok verimli bir hazırlık dönemi geçirdik. Önemli takviyeler de yaptık. Elbette eksiklerimiz var. Bunları en kısa sürede tamamlayacağız. Altınordu, kentimizin değerli bir kulübü. Keyifli bir maç olacak. Gönül isterdi ki taraftarlarımız yanımızda olsun. Maalesef boş tribünlere oynayacağız. Bizim için güzel bir başlangıç olacaktır. Hazırız ve inançlıyız" yorumunu yaptı.