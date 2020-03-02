Menemenspor hedeften uzaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor hedeften uzaklaştı - Son Dakika Spor

Menemenspor hedeften uzaklaştı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de zirve adaylarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Ekol Göz Menemenspor, son 3 maçta puan alamayıp ilk 6 hedefinden uzaklaştı.

Menemenspor hedeften uzaklaştı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de zirve adaylarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Ekol Göz Menemenspor, son 3 maçta puan alamayıp ilk 6 hedefinden uzaklaştı. Ligin ikinci devresinde sadece Eskişehirspor'u 3-1'le geçen sarı-lacivertliler 8 müsabakada 6'ncı mağlubiyetini elde etti. Akhisarspor'la ise berabere kalan Menemenspor, Play-Off'u hedeflediği ikinci yarıda 20 puan kaybetti. Bu sonuçla 32 puanda kalıp 11'inci sırada yer alan İzmir ekibi ile 6'ncı Fatih Karagümrük arasındaki fark da 6'ya çıktı. Teknik direktör Cenk Laleci, mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Karşılaşmaya kötü başlamadık. İlk yarının bitimine 2 dakika kala kalemizde gördüğümüz gol bizi etkiledi. İkinci 45 dakikalık bölümde geri dönüşü gerçekleştirebilirdik. Ancak yine son dakikalarda golü yedik. Üst üstü alınan mağlubiyetlere rağmen biz mücadelemize devam edeceğiz" yorumunu yaptı.Menemenspor ligin 26'ncı haftasında İzmir derbisinde Altay'la evinde karşı karşıya gelecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Eskişehirspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Boateng'in eşi Melissa Satta, İstanbul'u keşfe çıktı
Roy Keane'den De Gea'ya olay sözler: Onu öldürürdüm Daniel Sturridge'in ayrılığı İngiltere'de geniş yankı buldu Daniel Sturridge, MLS ekibi Inter Miami ile anlaşmaya vardı

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:41:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemenspor hedeften uzaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]