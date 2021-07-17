Menemenspor Himmet Ertürk'ün peşinde

Transfer döneminde son olarak Portekizli sol kanat oyuncusu Toni Gomes'le sözleşme imzalayan Menemenspor, Himmet Ertürk'e kancayı attı.

Geçen sezon Giresunspor'da forma giyen ve yeşil-beyazlılarla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 27 yaşındaki futbolcuya teklif götürüldü. Tecrübeli futbolcunun da sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı, transferin önümüzdeki hafta içinde netlik kazanacağı kaydedildi. Denizlispor altyapısında yetişen Himmet, Beşiktaş, Kırıkhanspor, Gaziantep FK, Denizlispor ve Giresunspor'da oynadı. Himmet, 2020-2021 sezonunda Giresunspor'da 12 lig maçına çıkarken, 2 kez de fileleri havalandırmayı başardı.