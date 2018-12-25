Son Dakika Haberleri: Menemenspor, Hüseyin Çolak'la Anlaştı

Menemenspor, Hüseyin Çolak'la Anlaştı

2 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini 35 puanla 2'nci sırada tamamlayan Menemenspor, transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Menemenspor, Hüseyin Çolak'la Anlaştı, System.String[]
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini 35 puanla 2'nci sırada tamamlayan Menemenspor, transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertli ekip son olarak Gümüşhanespor forması giyen golcü Hüseyin Çolak'la prensip anlaşmasına vardı. Kulübüyle yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki futbolcunun en kısa zamanda resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Dardanelspor'da kariyerine başlayan Hüseyin Çolak, Tarsus İdman Yurdu ve Hacettepe'de de oynadı. Sezonun ilk yarısında Gümüşhanespor'la 18 resmi maça çıkan oyuncu 4 kez ağları sarstı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:30 Kaynak: DHA

Gümüşhanespor, Hüseyin Çolak, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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