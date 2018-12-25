Menemenspor, Hüseyin Çolak'la Anlaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini 35 puanla 2'nci sırada tamamlayan Menemenspor, transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini 35 puanla 2'nci sırada tamamlayan Menemenspor, transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.



Şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertli ekip son olarak Gümüşhanespor forması giyen golcü Hüseyin Çolak'la prensip anlaşmasına vardı. Kulübüyle yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki futbolcunun en kısa zamanda resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Dardanelspor'da kariyerine başlayan Hüseyin Çolak, Tarsus İdman Yurdu ve Hacettepe'de de oynadı. Sezonun ilk yarısında Gümüşhanespor'la 18 resmi maça çıkan oyuncu 4 kez ağları sarstı. - İzmir

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Adı Galatasaray ile Anılan Hulk, Çin'de Mutlu Olduğunu Belirtti

Galatasaray'ın Norveçli Oyuncusu Martin Linnes İkinci Kez Baba Oluyor

Monaco, Domagoj Vida için Beşiktaş'ın Kapısını Çaldı

Denizlispor, Teknik Direktör Yücel İldiz'in Eski Öğrencisi Emmanuel Emenike'nin Peşinde