Menemenspor işi sıkı tutacak
07.04.2021 12:11
TFF 1'inci Lig'de bu hafta Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacak Menemen Belediyespor'da teknik direktör Ümit Karan sıkı yönetim ilan etti.
TFF 1'inci Lig'de bu hafta Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacak Menemen Belediyespor'da teknik direktör Ümit Karan sıkı yönetim ilan etti. Çok kritik haftalara girdiklerini belirten genç çalıştırıcı, "Bitime 6 maç kala düşme hattının 4 puanın üzerindeyiz. Ancak tam rahatlayamadık, Her şey bitti diyemiyoruz. O yüzden kalan 6 maçta her şeyimizi sahaya yansıtacağız. Sadece futbol düşüneceğiz ve işimizi en iyi şekilde yapacağız. Disiplinden ve çalışmaktan taviz veremeyiz. Bir an önce rahatlamak ve bu camiayı rahatlatmak istiyoruz. Son 5 maçımızı kazanamadık. Artık galibiyetler elde ederek, sezonu kazasız bitirmek istiyoruz" dedi.
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