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Menemenspor iskeleti dağıttı

56 dakika önce

TFF 2. Lig'de şampiyon olup tarihinde ilk kez 1. Lig'e adını yazdıran Menemenspor'da geçen sezon başarıda büyük pay sahibi olan oyuncularla bir bir yollar ayrıldı.

Menemenspor iskeleti dağıttı, System.String[]

TFF 2. Lig'de şampiyon olup tarihinde ilk kez 1. Lig'e adını yazdıran Menemenspor'da geçen sezon başarıda büyük pay sahibi olan oyuncularla bir bir yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde önce kaleyi istikrarlı bir şekilde koruyan Necati Yılmaz'la vedalaşıldı. Yaprak dökümü orta saha Okan Baydamir'in gitmesiyle sürdü. Menemenspor'da 6 sezon top koşturan 24 yaşındaki stoper Veli takımıyla sözleşme yenilemeyip Göztepe'nin yolunu tuttu. 
İzmir ekibinde geçen sezon 33 maçta görev yapıp 11 gol atarak şampiyonluğun baş mimarlarından biri olan kaptan Mustafa Şen'in de sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. İskelet kadrosundaki 4 futbolcuyla yollarını ayıran Menemenspor'da birçok ismin daha takımdan gideceği ifade edildi. Sadece orta saha oyuncusu Taşkın'la sözleşme yenileyen Menemenspor, dış transferde ise Novi Pazar'dan Sırp defans oyuncusu Jasmin Trtovac ile mukavele yaptı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:57 Kaynak: DHA
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