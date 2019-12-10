Menemenspor kahroldu

TFF 1'inci Lig'de evinde Keçiörengücü ile 90+2'nci dakikada penaltıdan yediği golle 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor büyük üzüntü yaşadı. Maçın 73'üncü dakikasında Ali Özgün'ün golüyle öne geçen sarı-lacivertliler 3 puana çok yaklaşmışken 1 puana razı oldu. Futbolcular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde adeta kahrolurken, sarı-lacivertliler averajla Play-Off barajına giremedi. Ligde 22 puanla 7'nci sırada kalan Menemen, 24 puana ulaşıp 3'üncü sıradaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u yakalama fırsatını tepti.

Son dakikada kaybedilen 2 puana rağmen İzmir ekibi yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Teknik direktör Cenk Laleci, galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu söyledi. Laleci, "İyi giden bir grafiğimiz var. Keçiörengücü karşısında da bunu sürdürmek istiyorduk. Kazansak Play-Off hattına girecektik. Uzatmalarda gelen penaltı golüyle galibiyeti kaçırdık. Her şeye rağmen futbolcularımı kutluyorum. Önümüze bakacağız" dedi. Menemen kalan 2 haftada Adanaspor ve Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.

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