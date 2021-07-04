Menemenspor kaleci Ekrem'in peşinde

TFF 1'inci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Menemenspor'da kaleci arayışları devam ediyor. Ankaraspor'dan ayrılan İspanyol kaleci Tomas Mejias'ı isteyen Menemen, Süper Lig temsilcisi Hatayspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Ekrem Kılıçarslan'ı da listesine aldı. Eskişehirspor altyapısında yetişen genç eldiven geçen sezonun devre arasında Hatayspor'a transfer oldu. Menemenspor da Süper Lig ekibi Hatayspor'da forma şansı bulamayan kaleci Ekrem'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Genç kalecinin, Hatayspor ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 3 yıl Eskişehirspor'un kalesini koruyan Ekrem Kılıçarslan profesyonel olarak 58 karşılaşmada görev yapıp kalesinde 101 gol gördü. Ekrem 12 müsabakada rakiplerine geçit vermedi. Öte yandan Menemenspor'da ilk etap kampı sonrasında kadro revizyon yapılacağı öğrenildi. İzmir ekibinde 5-6 oyuncunun kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.