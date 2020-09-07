Menemenspor, kaptanını bırakmadı

Menemenspor, takım kaptanı Taşkın Çalış ile 1+1 yıllık sözleşme yeniledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 3 sezondur kadrosunda bulunan ve takım kaptanlığı yapan oyuncusu Taşkın Çalış ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Menemenspor ile 2. Lig şampiyonluğu da yaşayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bugüne kadar sarı-lacivertli formayla çıktığı 98 maçta 19 kez gol sevinci yaşamıştı. - İZMİR