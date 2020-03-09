Menemenspor karabulutları dağıtacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor karabulutları dağıtacak - Son Dakika Spor

Menemenspor karabulutları dağıtacak

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Altay'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor, çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Cesar Grup Ümraniyespor'u gözüne kestirdi.

Menemenspor karabulutları dağıtacak, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Altay'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor, çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Cesar Grup Ümraniyespor'u gözüne kestirdi. Teknik direktör Cenk Laleci, İstanbul'a mutlak galibiyet için gideceklerini belirterek, "Maalesef ikinci yarıda sadece 1 galibiyet alabildik. Ancak kalan 8 maçımızı final havasında oynayacağız. Ben Play-Off umutlarımızın tükenmediğini düşünüyorum. Çarşamba günü kazanıp yeniden hedef büyüteceğiz" yorumunu yaptı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Çarşamba, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:41 Kaynak: DHA
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