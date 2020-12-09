Menemenspor kaybetmiyor
09.12.2020 13:02
TFF 1'inci Lig'de deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor, kaybetmeyi unuttu.
TFF 1'inci Lig'de deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor, kaybetmeyi unuttu. Son haftalarda çıkışa geçen İzmir ekibi yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Evinde Altay'a mağlup olduktan sonra Ümraniyespor ve Ankaraspor'u dize getiren sarı-lacivertliler, son iki müsabakada Bandırmaspor ve Samsunspor'la yenişemedi. Menemenspor, 14 puana ulaşarak düşme potasından uzaklaştı. Son 4 karşılaşmada kalesinde sadece 3 gol gören sarı-lacivertliler, rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı. Teknik Direktör Cenk Laleci, "Zor bir deplasmandan puanla dönüyoruz. Maçı kazanacak pozisyonları da bulduk ancak değerlendiremedik. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.
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