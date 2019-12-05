Son Dakika Haberleri: Menemenspor, Keçiörengücü maçına hazırlanıyor
Son Dakika Spor Menemenspor, Keçiörengücü maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Menemenspor, Keçiörengücü maçına hazırlanıyor

6 saat önce

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, TFF 1. Lig'de 9 Aralık Pazartesi günü Keçiörengücü ile yapacakları maç öncesinde rakibi analiz ettiklerini ve buna göre taktiksel çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Menemenspor, Keçiörengücü maçına hazırlanıyor, System.String[]

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, TFF 1. Lig'de 9 Aralık Pazartesi günü Keçiörengücü ile yapacakları maç öncesinde rakibi analiz ettiklerini ve buna göre taktiksel çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Ligde son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak çıkış yakalayan Ekol Göz Menemenspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına Çavuşköy Tesisleri'nde devam etti.

Teknik direktör Cenk Laleci, yaptığı açıklamada, mücadeleci ve oyun disiplinini kaybetmeyen bir takım olduklarını söyledi.

Bu hafta çok iyi bir ekiple karşılaşacaklarını vurgulayan Laleci, şöyle konuştu:

"Deplasmanda başarılı sonuçlar elde eden bir takımla oynayacağız. Onun için çok iyi çalışmamız ve hazırlanmamız gerekiyor. Rakibimizi iyi analiz ettik ve ona göre taktiksel antrenmanlarla haftaya devam edeceğiz. Çok zor bir maç olacak fakat oyun disiplinimizi ve oyun sistemimizi bozmadığımız sürece bu maçtan da galibiyetle ayrılacağız."

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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