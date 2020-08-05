Menemenspor, Kemal Rüzgar'a talip

Şu an Almanya'da olan gurbetçi oyuncuyla temaslara başlayan sarı-lacivertliler Kemal'den olumlu yanıt aldı.

Önümüzdeki hafta İzmir'e gelmesi beklenen 25 yaşındaki oyunhcuyla masaya oturacak yönetimin bir aksilik yaşanmadığı takdirde Kemal'e resmi imzayı attıracağı ifade edildi.

Kariyeri'ne Almanya'da Bayer Leverkusen altyapısında başlayan Kemal Rüzgar, Fortuna Düsseldorf, Osnabrück ve Viktoria Köln takımlarında forma giydi. Önceki sezon Altınordu'ya transfer olan futbolcu, ilk yılında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 8 maça çıkıp 2 gol attı. Geride kalan sezonda ise 19 müsabakada boy gösteren Kemal 7 defa gol sevinci yaşamıştı.