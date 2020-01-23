Menemenspor kötü seriyi bitirecek - Son Dakika
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Menemenspor kötü seriyi bitirecek

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de Altınordu ve Giresunspor mağlubiyetleriyle Play-Off yarışında art arda darbeler alan Ekol Göz Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanıyor.

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TFF 1'inci Lig'de Altınordu ve Giresunspor mağlubiyetleriyle Play-Off yarışında art arda darbeler alan Ekol Göz Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, liderlik koltuğunda oturan rakiplerine saygı duyduklarını ancak maçı kazanmak adına ellerinden gelen tüm mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi. Artık kayba tahammüllerinin olmadığını dile getiren Laleci, "İyi bir ekip olduğumuzun farkındayız. Aldığımız 2 mağlubiyet bizi kırılgan yapıya büründürmez" dedi.

Deplasmanlarda en başarılı takım olduklarını ifade eden genç teknik adam, "Dış sahada 9 maçın 5'ini kazanıp 2 beraberlik aldık. Yalnızca 2 müsabakayı kaybettik. Deplasmanda 17 puan toplamak çok önemli bir başarı. Bu çizgimizi Hatayspor maçında neden sürdürmeyelim. Kendimize inanalım ve güvenelim. Futbol oynanmadan kazanılmaz. Kendimize hedef koyduk, üst sıraları istiyoruz. Bu doğrultuda her rakibe karşı kendi oyunumuzu oynayacağız. Hatayspor karşılaşması çok zorlu olacak, bunun farkındayız. Ancak puan ya da puanlar alacak kapasiteye de sahibiz" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:59 Kaynak: DHA
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