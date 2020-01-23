Menemenspor kötü seriyi bitirecek - Son Dakika
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Menemenspor kötü seriyi bitirecek

6 saat önce

Artık puan kaybına tahammüllerinin olmadığını dile getiren Laleci, "İyi bir ekip olduğumuzun farkındayız. Aldığımız 2 mağlubiyet bizi kırılgan yapıya büründürmez" dedi.

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Artık puan kaybına tahammüllerinin olmadığını dile getiren Laleci, "İyi bir ekip olduğumuzun farkındayız. Aldığımız 2 mağlubiyet bizi kırılgan yapıya büründürmez" dedi.


Deplasmanlarda en başarılı takım olduklarını ifade eden genç teknik adam, "Dış sahada 9 maçın 5'ini kazanıp 2 beraberlik aldık. Yalnızca 2 müsabakayı kaybettik. Deplasmanda 17 puan toplamak çok önemli bir başarı. Bu çizgimizi Hatayspor maçında neden sürdürmeyelim. Kendimize inanalım ve güvenelim. Futbol oynanmadan kazanılmaz. Kendimize hedef koyduk, üst sıraları istiyoruz. Bu doğrultuda her rakibe karşı kendi oyunumuzu oynayacağız. Hatayspor karşılaşması çok zorlu olacak, bunun farkındayız. Ancak puan ya da puanlar alacak kapasiteye de sahibiz" diye konuştu.

Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:19 
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