Menemenspor kurtuluş aşkına
17.04.2021 11:55
TFF 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde Yılport Samsunspor'la evinde 2-2 berabere kalan Menemenspor, yarın Play-Off potasında yer alan İstanbulspor'a konuk olacak.
TFF 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde Yılport Samsunspor'la evinde 2-2 berabere kalan Menemenspor, yarın Play-Off potasında yer alan İstanbulspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavisi devam eden Aydın Yılmaz, İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek. Bitime 4 maç kala düşme potasında yer alan Akhisarspor'la arasındaki farkı 6 puana çıkaran Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, "Zorlu bir maça çıkacağız. Kazanıp büyük ölçüde ligde kalışımızı garantilemek istiyoruz" diye konuştu.
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