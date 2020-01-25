Menemenspor lider Hatayspor karşısında - Son Dakika
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Menemenspor lider Hatayspor karşısında

7 saat önce

TFF 1. Lig'de Altınordu ve Giresunspor yenilgileriyle düşüşe geçen Ekol Göz Menemenspor, yarın deplasmanda lider Hatayspor'un karşısına çıkacak.

Menemenspor lider Hatayspor karşısında, System.String[]

TFF 1. Lig'de Altınordu ve Giresunspor yenilgileriyle düşüşe geçen Ekol Göz Menemenspor, yarın deplasmanda lider Hatayspor'un karşısına çıkacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde cezaları sona eren Tayfun ve Ercan görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Teknik direktör Cenk Laleci, Hatayspor'a saygı duyduklarını ancak zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla döneceklerini söyledi. Laleci, "Son 2 maçımızı maalesef kaybettik. Ancak toparlanacağımıza yürekten inanıyorum. Hatayspor'un gücü belli, liderler. Biz de kaliteli ve iyi bir ekibiz. Gerekeni sahada yapacağız" dedi.

Menemenspor'un muhtemel on biri şöyle;

"Selmani - Canberk, Trtovac, Ali Keten, Alberk, Taşkın, Tayfun, Murat Eldemir, Mehmet, Mustafa, Ali Özgün"


Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altınordu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:22 Kaynak: DHA
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