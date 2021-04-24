Menemenspor ligde kalmak için sahada

Menemenspor, yarın konuk edeceği Eskişehirspor'u yenmesi ve Akhisarspor'un puan kaybetmesi halinde ligde kalmayı garantileyecek.

Menemenspor, yarın konuk edeceği Eskişehirspor'u yenmesi ve Akhisarspor'un puan kaybetmesi halinde ligde kalmayı garantileyecek. TFF 1. Lig'in 32. hafta maçında Menemenspor, ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'u konuk edecek. Yarın Menemen İlçe Stadyumu'ndan oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Ligde 31 puanla puanla 15. sırada bulunan Menemenspor, küme düşme hattın bir basamak üstünde yer alıyor. Küme düşme hattında bulunan Akhisarspor ile arasında 5 puan fark bulunan sarı-lacivertliler, haftalar öncesinden küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'a karşı kazanarak hedefinden taviz vermemeyi hedefliyor. İzmir temsilcisi müsabakadan galibiyetle ayrılması ve Akhisarspor'un Altay'a karşı puan kaybetmesi halinde ligde kalmayı son hafta öncesinde matematiksel olarak garantileyecek. Menemenspor, ligin 33. haftasında Keçiörengücü'ne konuk olacakken, ligin son haftasında ise şampiyonluk mücadelesi veren Adana Demirspor'u ağırlayacak. - İZMİR

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