Menemenspor, Liverpool altyapısında yetişen Toni Correira Gomes'i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekibi Menemenspor sürpriz bir transfere imza atarak Liverpool altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu Toni Correira Gomes'i kadrosuna kattı. Portekizli futbolcu kariyerinde Arouca, Harras Hodoud ve Gaish formaları giydi.

TRANSFERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Menemenspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takımımız Liverpool alt yapısından yetişen Toni Correia Gomes ile anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.