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Menemenspor, Liverpool altyapısında yetişen Toni Correira Gomes'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Menemenspor, Liverpool altyapısında yetişen Toni Correira Gomes'i kadrosuna kattı

16.07.2021 21:02
Menemenspor, Liverpool altyapısında yetişen Toni Correira Gomes'i kadrosuna kattı, System.String[]

Menemenspor, Liverpool altyapısında yetişen Portekizli futbolcu, Toni Correira Gomes'i transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız Liverpool alt yapısından yetişen Toni Correia Gomes ile anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

TFF 1. Lig ekibi Menemenspor sürpriz bir transfere imza atarak Liverpool altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu Toni Correira Gomes'i kadrosuna kattı. Portekizli futbolcu kariyerinde Arouca, Harras Hodoud ve Gaish formaları giydi.

TRANSFERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Menemenspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takımımız Liverpool alt yapısından yetişen Toni Correia Gomes ile anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemenspor, Liverpool altyapısında yetişen Toni Correira Gomes'i kadrosuna kattı - Son Dakika Spor


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