Menemenspor maçının ardından - Son Dakika

Menemenspor maçının ardından

23.12.2020 22:36
Menemenspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de 9'un haftada ertelenen ve bugün oynanan Adanaspor - Menemenspor maçında konuk ekip müsabakayı 3-2 kazanmasına rağmen ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleri sırasında saha içinde yaklaşık 4 dakika 6 yabancı futbolcuyla mücadele etti.

TFF 1'inci Lig'de 9'un haftada ertelenen ve bugün oynanan Adanaspor - Menemenspor maçında konuk ekip müsabakayı 3-2 kazanmasına rağmen ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleri sırasında saha içinde yaklaşık 4 dakika 6 yabancı futbolcuyla mücadele etti. Yaptıkları teknik hatadan dolayı çok üzgün olduklarını dile getiren Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, 'Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6'ncı yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık' diye konuştu.

Menemenspor, ligin 9'uncu haftasında ertelenen maçta deplasmanda Adanaspor'u 3-2 mağlup etti. Fakat Menemenspor müsabakanın 76'ncı dakikasında Şeref Özcan'ı oyundan alırken yerine İbrahim Rasheed'i dahil etti. Bu oyuncu değişikliyle sahada 6 yabancıyla mücadele eden Menemenspor, 3 dakika sonra durumu fark edip Anaane'yi oyundan aldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, 'Maçla ilgili maçtan öncede söylemiştik. İyi futbol oynayıp öyle gitmek istiyoruz demiştik. Futbolcu kardeşlerim iyi oyun oynadılar. Golleri de buldular. 3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6'ncı yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık' diye konuştu."DİKKAT ETMELERİ GEREKİRDİ"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü ise mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü belirterek 'Sahada ilk yarı istediklerimizi yapamadık. İkinci yarı rakip daha enerjikti. 2-1 maç olmuşken çok çabuk 3'üncü golü yedik. Ders alacağımız bir maçtı. 6 yabancı ile oynanması idari bir konu. Ben sahanın içine bakıyorum. Belki 3 puanı alacağız böyle ama biz oynayarak, sahanın içerisinde kazanmak isterdik. Yapacak bir şey yok. Oyunun kuralları var. Biz nasıl dikkat ediyorsak onlarında dikkat etmesi gerek' dedi.


- Adana

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Kaynak: DHA

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