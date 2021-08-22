TFF 1'inci Lig 2'nci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'un kendi evinde 1-0 kazandığı Menemenspor maçının ardından teknik sorumlular maçı değerlendirdi.

RH Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel yaptığı maç değerlendirmesinde, Menemenspor'un nasıl oynayacağını bildiklerini belirterek sahada gerekli üretkenliği gösteremediklerini söyledi. Mustafa Gürsel maçla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Menemenspor'un nasıl oynayacağını tahmin ediyorduk. Biz oynamaya çalışan taraftık ama gerekli üretkenliği sağlayamadık, pozisyon üretemedik. Golden önce 1 pozisyon verdik. Rakibi savunma olarak iyi tuttuk, yaptığımız doğru bir hareketle golü bulduk. Takımın gelişimi anlamında gerekli çalışmaları yapacağız. Seyirci ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz."

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise Bandırmaspor'u iyi analiz ettiklerini ancak girdikleri pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi. Mutlu "Zor bir maç olacağını bilerek gelmiştik. Onlar da bizi analiz etmiş biz de analiz ettik. Programımız tuttu. Son 5 dakikada, gol yediğimiz pozisyon hariç pozisyon vermedik. Bandırmaspor'un tecrübeli oyuncuları var biz genç bir kadroyuz. 65'e kadar maçı tuttuk pozisyonlar da bulmaya çalıştık, net 3 pozisyonumuz var, biri direkten döndü. Biz kendi girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Eksiklerimizi Ümraniye maçıyla giderip yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

- Balıkesir