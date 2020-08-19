Menemenspor, Mehmet Aytemiz'i kadrosuna kattı

Menemenspor, Pazarspor'dan 23 yaşındaki sol kanat Mehmet Aytemiz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da 2020-2021 sezonu kadro planlaması çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz sezon Pazarspor forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Mehmet Aytemiz'i kadrosuna kattı. Mehmet Aytemiz, İzmir'e gelerek kendisini 2 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Pazarspor formasıyla TFF 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda 28 maça çıkan Mehmet Aytemiz 11 kez gol sevinci yaşamıştı. - İZMİR